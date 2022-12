Quadient annonce qu’un quatrième transporteur rejoint son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni

Paris, le 13 décembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce qu'un quatrième transporteur international a rejoint son réseau ouvert de consignes colis automatiques au Royaume-Uni.

Un nouveau transporteur international a récemment confirmé son engagement à intégrer le réseau ouvert de consignes colis, en cours de déploiement par Quadient au Royaume-Uni, confirmant ainsi l’accélération de son adoption. Quadient confirme ainsi avoir désormais quatre grands transporteurs internationaux proposant la livraison et les retours en consignes Parcel Pending by Quadient, depuis l’annonce en juin du lancement d’un réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni. Les acteurs mondiaux DPD UK et DHL ont été les premiers transporteurs à confirmer officiellement leur adoption du réseau Quadient. Les noms des deux autres transporteurs internationaux seront confirmés dès lors qu'ils mettront le nouveau service à la disposition de leurs clients.

La confirmation d'un quatrième transporteur international parmi les utilisateurs des consignes Parcel Pending de Quadient démontre une fois de plus la pertinence du modèle ouvert de Quadient, avec des points de livraison disponibles pour tous les transporteurs, offrant aux consommateurs plus de choix et de commodité pour la livraison et le retour de leurs colis. Selon la société de conseil Apex Insight1 , le dernier kilomètre est également l’étape la plus coûteuse de la chaîne d’approvisionnement de la vente en ligne, représentant en moyenne près de 50 % du coût global de la livraison d'un colis. Les options de livraison hors domicile permettent de réduire ces coûts, d'améliorer le taux de succès global des livraisons et de mieux satisfaire et fidéliser les clients.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « Je suis heureux de constater l'adoption si rapide de notre réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni par les principaux acteurs internationaux. Avec maintenant quatre acteurs internationaux engagés à proposer nos solutions Parcel Pending by Quadient parmi leurs options de livraison, nous sommes convaincus que notre approche ouverte et agnostique de la livraison en consignes colis au Royaume-Uni est désormais un élément clé de la livraison du premier et du dernier kilomètre. Que ce soit pour l'optimisation des coûts, la disponibilité 24/7 ou la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2, l'adoption large et dès maintenant des consignes colis pour la livraison du premier et du dernier kilomètre confirme la pertinence de notre offre en tant que différenciateur sur un marché du e-commerce en pleine croissance ».

L'ambition de Quadient sur le marché britannique est d'atteindre 5 000 consignes colis installées dans les années à venir. Avec un taux d’utilisation des plus de 150 unités déjà installées qui s'intensifie à l’approche des pics de fin d’années, le rythme des installations devrait s'accélérer considérablement en 2023 pour atteindre environ 200 nouvelles unités par mois.

Quadient continue d’œuvrer au développement de l'adoption de son réseau et prévoit d'annoncer des partenaires supplémentaires au Royaume-Uni dans les mois à venir, qu'il s'agisse d'opérateurs de colis ou d’enseignes de la distribution. Quadient opère désormais plus de 17 300 unités dans le monde, sur les principaux marchés e-commerce comme le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://quadient.fr/.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 – alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com





1 Réseaux mondiaux de magasins de colis et de casiers / livraison hors domicile : Market Insight Report 2022

Pièce jointe