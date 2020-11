Quadient : baisse du CA trimestriel, hausse des prévisions

Au titre du 3e trimestre de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires de Quadient s'établit à 258 millions d'euros, en recul organique de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si l'activité des opérations majeures recule de 1,8% en organique, Quadient annonce la croissance à deux chiffres des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions. Par ailleurs, l'activité en Amérique du Nord enregistre une croissance organique de +2,3%,.



A l'issue des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 743 millions d'euros, soit un recul organique de 9,6%.



Compte tenu de l'amélioration de la performance enregistrée au 3e trimestre, les prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT courant pour l'exercice 2020 sont revues à la hausse.



Pour 2020, Quadient table ainsi sur une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 9%, par rapport à 2019. L'EBIT courant est attendu entre 140 et 145 millions d'euros.



La performance du chiffre d'affaires du dernier trimestre sera principalement soutenue par la poursuite de la croissance des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions, assure Quadient.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.