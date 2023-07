Quadient candidateau pilotede la DGFiP en vue d’être Plateforme de Dématérialisation Partenaire en 2024

Quadient a d’ores et déjà déposé son dossierde candidature auprès de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) pour la phase pilote de janvier 2024



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader dans les technologies de dématérialisation et de gestion des factures et communications clients, annonce avoir déposé son dossier de candidature pour la phase pilote devant démarrer en janvier 2024, dans le cadre du processus d’immatriculation par l'administration fiscale en tant que « Plateforme de Dématérialisation Partenaire » (PDP). La phase pilote doit se faire avec des clients identifiés parmi les milliers d’entreprises françaises utilisatrices des solutions Quadient, pour préparer la mise en œuvre de la loi sur la dématérialisation des factures entrant en vigueur à l’été 2024.

Quadient se positionne donc comme partenaire de confiance pour accompagner la digitalisation des entreprises, et finalise également sa candidature en vue de son immatriculation en tant que PDP pour offrir une solution sécurisée et intégrée avec leurs outils de gestion et de facturation existants.

Les plateformes de dématérialisation seront un maillon essentiel dans la transmission électronique des factures interentreprises (B2B) et des données des entreprises à l'administration française à partir de juillet 2024. Celles qui seront reconnues par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), à la suite d’une procédure officielle d’immatriculation, assureront la sécurité et l'intégrité des factures en gérant leur transmission entre les fournisseurs et leurs clients, et permettront d’extraire des données fiscales pour les transmettre électroniquement à l'administration française.

« Nous saluons le contexte de la loi de Finances, qui permet d’accélérer la transition digitale des entreprises etsécuriser les échanges transactionnels.Forts de notre expertise historique dans la gestion et la dématérialisation des factures, nousprésentons tout naturellement notre candidature à être une PDP immatriculée auprès de la DGFiP pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec les futures obligations réglementaires de l’administration fiscale », explique Stéphanie Auchabie, Directrice des Opérations Quadient France-Benelux. « Nous sommes impatients de tester en avant-première les connexions avec le portail public de facturation et nos clients, et espérons ainsiêtreretenus en tant que pilote par l’AIFE. En offrant une solution sécurisée et fluide, nous simplifions la dématérialisation des factures et facilitons la transmission des données fiscales à l'administration pour nos clients actuels et futurs, pourune transition sereine vers la digitalisation de leurs factures ».

Quadient accompagne depuis de nombreuses années les entreprises de toutes tailles dans l’automatisation et la dématérialisation de leurs factures clients et factures fournisseurs, et reste engagée à leurs côtés dans leur transition vers la mise en conformité à la nouvelle réglementation. Pour découvrir les sept points-clés à connaître avant l’échéance de juillet 2024, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/blog/7-points-a-maitriser-facturation-electronique.

