Quadient chute : objectifs prudents à court terme

Le 19 juin 2024

En net repli ce matin, Quadient (-14,06% à 18,82 euros) a accru ses pertes et affiche une des plus fortes baisses du marché SRD, après avoir dévoilé son nouveau plan stratégique "Elevate to 2030", à l'occasion de sa journée investisseurs. "Si ce plan semble s'inscrire dans la continuité de la stratégie précédemment déployée, les objectifs financiers apparaissent prudents pour les 3 prochaines années, induisant une accélération sur la période 2027-30", explique Invest Securities.



Entre 2024 et 2026, le groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier prévoit ainsi une croissance organique annuelle moyenne d'au moins 1,5% pour le chiffre d'affaires et d'au moins 3% pour l'Ebit courant. Les attentes des analystes étaient plus élevées à respectivement +2,5% et +8,7%.



" Ces objectifs intègrent pour la division Courrier une décroissance organique du chiffre d'affaires de 3% par an, avec une marge d'Ebitda qui devrait néanmoins rester supérieure à 25% en 2025", signale Invest Securities.



Par ailleurs, pour cette même période 2024-2026, Quadient anticipe "une trajectoire indicative de croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de son activité Lockers supérieure à 10% et une marge d'Ebitda supérieure à 10% en 2026, le passage à un Ebitda positif devant intervenir dès 2024".



Le montant des investissements est attendu en moyenne à 100 millions d'euros par an pour la période 2024-2026, à comparer à une moyenne annuelle de 93 millions d'euros entre 2021 et 2023. Le marché anticipait entre 95 et 97 millions. Cette légère augmentation sera en partie due aux activités de R&D consacrées au développement de sa plateforme d'automatisation digitale et, dans une proportion plus importante, au déploiement de son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni et en France.



Chiffre d'affaires total attendu à 1,3 milliard en 2030



En 2030, le chiffre d'affaires total devrait atteindre 1,3 milliard d'euros, porté par une croissance à 2 chiffres des activités Digital et Lockers, ainsi que par la résilience de la plateforme d'automatisation Mail. Toutes les activités devraient converger vers des marges d'Ebitda comprises entre 20% et 30% en 2030.



A cet horizon, l'entreprise vise plus de 1 milliard d'euros de revenus liés aux souscriptions, soit une augmentation de plus de 250 millions d'euros par rapport à 2023. De plus, elle anticipe environ 250 millions d'euros d'EBIT courant, soit une augmentation de 100 millions d'euros par rapport à 2023.



Quadient affirme, en outre, qu'il va maintenir sa politique de dividende avec un taux de distribution annuel à un niveau minimal de 20% du résultat net tout en envisageant d'utiliser l'excédent de trésorerie annuelle disponible pour des rachats d'actions, sous réserve de critères de création de valeur.



"Ce plan vise à s'appuyer sur les fondations du plan Back to Growth réalisé au cours des 5 dernières années et à repositionner le groupe comme plateforme intelligente d'automatisation, de la communication à la gestion financière des entreprises, en passant par le traitement du courrier et par la collecte et le traitement des colis", note Invest Securities.