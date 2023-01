Quadient classée dans l’index Global 100 des entreprises les plus durables au monde pour la deuxième année consécutive

Quadient conserve aussi ses bonnes notations par les agences ESG : la note B de CDP ; AA pour MSCI ; le statut Prime d’ ISS ESG

Quadient améliore son score Gaïa Research

Paris, le 20 janvier 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce son maintien dans le classement Global 100 de Corporate Knights, listant les 100 entreprises les plus durables au monde. Pour la deuxième année consécutive, Quadient se démarque par sa stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), et obtient la 75ème place de la 19ème édition du classement annuel publié par l’organisme international de recherche sur le commerce durable.

Le classement Global 100 repose sur une évaluation approfondie de 6 720 sociétés cotées en bourse avec un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Dans le cadre de son évaluation, Corporate Knights a établi son classement après un examen minutieux de 25 indicateurs clés de performance, plus exigeants d’année en année, portant sur la durabilité, la gestion des ressources, la gestion des employés ainsi que sur la performance financière, en particulier la part de revenu durable dans le chiffre d’affaires.

Outre sa présence parmi les 100 entreprises les plus durables au monde, tous secteurs confondus, Quadient est l’une des sept entreprises françaises listées, et fait partie des 2% d’entreprises les plus performantes de son secteur d’activité. Quadient a par ailleurs amélioré son score dans ce classement international de premier plan, passant de 51,30% en 2022 à 52,32% cette année.

« Nous sommes honorés de figurer à nouveau dans ce classement prestigieux des entreprises les plus durables au monde » déclare Brandon Batt, Directeur de la Transformation et Directeur des Ressources Humaines par intérim de Quadient. « Nous réévaluons régulièrement nos objectifs afin de relever les défis de notre secteur, et surtout de notre époque. Nous sommes fiers d’avoir fait progresser notre note dans un index aussi exigeant que le Global 100. Cette reconnaissance nous motive à poursuivre notre feuille de route RSE ».

Corporate Knights reconnaît la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Quadient au cours des dernières années, soutenue par des initiatives telles que :

Le renouvellement de la certification ISO 14001 pour tous ses sites industriels,

La décision début 2022 d’augmenter son ambition de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, en fixant un objectif de réduction de ses émissions scope 1 et 2 aligné sur la « trajectoire 1,5°C » au lieu de « bien en-dessous de 2°C » définies initialement conformément à l’accord de Paris de 2015,

Le lancement d’un programme de Philanthropie, Quadient Cares, parmi d’autres initiatives à l'intention des collaborateurs.





Par ailleurs, Quadient a récemment reçu confirmation de ses notations ESG par diverses agences. Pour la 5ème année consécutive, CDP, l’organisme international de référence en matière de climat, gratifie l’entreprise d’une note B, en plaçant l'entreprise au-dessus de ses pairs du secteur. Quadient a également conservé sa note C+ et son statut Prime délivrés par l'agence de notation ISS ESG, ainsi que la note AA de MSCI pour la septième année consécutive. Et enfin, cette année, Quadient a amélioré son score par Gaïa Research, l’organisme de notation d’Ethifinance, passant de 81 à 83%.

En 2023, Quadient continuera de déployer son plan RSE en ligne avec les activités de l’entreprise et répondant aux défis environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels elle est confrontée. Parmi ses engagements, des objectifs ambitieux ont été définis à horizon 2030 afin de réduire l’empreinte carbone de ses activités et solutions, en ligne avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

