Quadient dans le Top 10 du classement Truffle 100 des entreprises françaises de logiciels pour la cinquième année consécutive

Paris, le 04 août 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui sa 10e place dans le Truffle100, un classement des entreprises françaises de logiciels. Ce classement marque la cinquième année consécutive où Quadient se place dans le top 10 du Truffle 100, établi par Truffle Capital et teknowlogy group|CXP-PAC et basé sur les revenus logiciels soumis par chaque entreprise participante.

"Je suis fier de constater que Quadient occupe toujours une place de premier ordre parmi les plus grandes entreprises françaises de logiciels. Nos solutions d'automatisation intelligente des communications font partie intégrante de notre plan stratégique, et nous nous engageons à fournir les solutions les plus innovantes et les plus performantes pour répondre aux besoins de nos clients ", a déclaré Geoffrey Godet, PDG de Quadient. "Grâce à nos équipes, partenaires et clients, Quadient a développé des logiciels dans de nouveaux pays et mis sur le marché de nouvelles fonctionnalités de pointe cette année, et de nouvelles entreprises, de toutes tailles et de différents secteurs, nous ont fait confiance pour mieux gérer leurs processus financiers et leurs communications commerciales."

La plateforme cloud ICA de Quadient réunit une suite intégrée de solutions pour les communications et les process financiers des entreprises (communications, cartographie du parcours client, expérience client, comptes fournisseurs et comptes clients). Après avoir développé cette plateforme intégrée basée sur le cloud, l'entreprise étend rapidement ses solutions logicielles à de nouveaux marchés, et lance des modules dans de nouvelles zones géographiques. Récemment, Quadient a lancé ses solutions de gestion des comptes clients et des comptes fournisseurs au Royaume-Uni et en France, dans le prolongement de leur déploiement réussi aux États-Unis.

La transformation de Quadient en un acteur majeur du logiciel cloud est reconnue par les clients et les analystes du secteur. Moins de trois ans après le lancement de sa stratégie de logiciels basés sur le Cloud, Quadient a été nommée à plusieurs reprises parmi les leaders dans les rapports rendus par les principaux cabinets indépendants d'analyse et de conseil en technologie, tels que :

- Le 2022 Aspire Leaderboard pour la cinquième année consécutive,

- The Forrester Wave : Journey Mapping Platforms, Q2 2022.

- L'IDC MarketScape 2022

Dans le chiffre d'affaires total des logiciels de Quadient en 2021, les ventes d'ICA ont atteint 201 millions d'euros, les revenus liés aux abonnements basés sur le Cloud ont connu une croissance à eux seuls de 17,1 % par rapport à l'année dernière, et représentent désormais 67 % du total. S'appuyant sur cette tendance positive, les revenus récurrents annuels augmentent également rapidement, atteignant 158 M€ au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 45 % par rapport au niveau de l'exercice 2019. De même, l'activité des solutions ICA de Quadient suit une expansion rapide, dépassant la barre des 12 000 clients pour la première fois cette année. Plus de 75 % des clients ont des solutions basées sur le Cloud, ce qui témoigne de l'adoption rapide de la plateforme SaaS de Quadient, quelques années seulement après son lancement.

En 2021, le chiffre d'affaires global de Quadient dans le domaine des logiciels s'est élevé à 233 millions d'euros, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente, ce chiffre comprenant l'activité de logiciels basés sur le Cloud, l'Automatisation Intelligente des Communications (ICA) et les revenus des logiciels provenant des autres secteurs d'activité. La plateforme ICA de Quadient regroupe des solutions logicielles basées sur le Cloud pour la gestion des Communications Clients (CCM), la cartographie du parcours client et l'automatisation des communications financières - comptes fournisseurs (AP) et comptes clients (AR). Pour la première fois cette année, l'activité logicielle de Quadient a dépassé la barre des 12 000 clients.

Retrouvez le classement Truffle 100 à l’adresse suivante : www.truffle100.com/index.html

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

