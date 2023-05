Quadient décroche le statut Platinum d'EcoVadis pour la deuxième fois, et se place dans le 1 % des entreprises les plus performantes

Paris, le 11 mai 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir obtenu le statut Platinum d'EcoVadis pour la deuxième année consécutive. EcoVadis est un fournisseur de référence en matière d'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises, et le statut Platinum est la plus haute distinction accordée à 1 % des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans chaque secteur d'activité. EcoVadis évalue plus de 100 000 entreprises dans plus de 175 pays à travers 200 secteurs d'activité, en se basant sur 21 critères de développement durable répartis en quatre thèmes principaux : Environnement, Travail et Droits de l'Homme, Éthique et Approvisionnement Durable.

Quadient a depuis longtemps intégré des pratiques commerciales durables au sein de ses produits et de sa chaîne d'approvisionnement. Des progrès significatifs ont été réalisés récemment grâce à la réduction des émissions carbone de scope 1 et 2 de 47,2 % depuis 2018, conformément à son ambition d'atteindre une trajectoire de 1,5 °C et une réduction de 50,4 % des émissions de scope 1 et 2 d'ici à 2030.

« Cette nouvelle reconnaissance témoigne de l'engagement de longue date de notre entreprise en matière de développement durable et de l'impact positif de notre programme environnemental, social et de gouvernance d'entreprise (ESG) », a déclaré Brandon Batt, Directeur de la Transformation de Quadient. « Chez Quadient, nous sommes déterminés à construire un avenir durable pour nos clients, nos employés et les communautés dans lesquelles nous évoluons. Nous tenons à remercier nos employés dans le monde entier pour leurs efforts qui continuent à positionner Quadient comme un leader dans ce domaine ».

Signataire du Pacte mondial des Nations unies, Quadient a été reconnue par de nombreuses agences pour ses performances en matière d'ESG et de développement durable. Le programme de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Quadient repose sur cinq piliers : donner aux collaborateurs les moyens d’agir, la promotion d'une culture d’excellence et d'intégrité, la réduction de son empreinte environnementale, la création de solutions innovantes, fiables et durables, et l’engagement auprès des communautés locales. Quadient a pris l'engagement de mener ses activités avec intégrité et de se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans les pays où l’entreprise opère.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

