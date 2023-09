Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir étendu ses services d'hébergement cloud au Japon et au Royaume-Uni, poursuivant ainsi son engagement à offrir des solutions cloud sécurisées, modernes et évolutives pour la communication d'entreprise à ses clients dans le monde entier. Quadient est désormais en mesure de déployer sa plateforme cloud de communications clients omnicanales et de cartographie du parcours client, Quadient Inspire, pour ses clients japonais et britanniques soumis à des obligations en matière de souveraineté des données.



Quadient est un leader reconnu des solutions de gestion des communications clients (CCM) auprès d'organisations de toutes tailles dans des secteurs fortement réglementés comme la banque, les services publics, l'assurance ou encore les services de santé. La souveraineté des données est essentielle pour de nombreuses entreprises, qui gardent ainsi le contrôle total et la propriété légale de leurs informations sensibles dans le périmètre géographique de leurs juridictions. Un tel contrôle contribue à renforcer la confiance des clients et des partenaires par l'engagement qu'ils prennent en matière de protection de la vie privée, et permet aux entreprises de naviguer dans des environnements réglementaires complexes, de limiter les risques et de maintenir l'intégrité de leurs opérations.

« Nous sommes très heureux de proposer nos offres cloud aux clients du Royaume-Uni et du Japon, conformément à notre engagement de fournir des solutions cloud de communication d'entreprise avancées qui donnent aux entreprises les moyens de nouer des liens solides avec leurs clients », explique Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « La transition d'un modèle de licence à un modèle SaaS est un élément clé de la stratégie de Quadient. Nous continuons déterminés à fournir des solutions cloud de pointe, sécurisées, efficaces, en conformité et évolutives, qui contribuent à la croissance de nos clients ».

Quadient Inspire est la seule solution CCM du marché qui soit totalement intégrée et disponible any-premise (sur site, en SaaS ou hybride). Elle permet aux entreprises de créer et de diffuser des communications personnalisées et conformes sur tous les canaux depuis une plateforme centralisée. La plateforme Inspire comprend Inspire Evolve, Inspire Journey, Quadient Messenger, Quadient Omnichannel Orchestration et Quadient Digital Services. Pour en savoir plus sur Quadient Inspire, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/communications-clients/inspire-platform.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

