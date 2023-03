Quadient : équipera les enseignes Ferguson de consignes

Quadient annonce que Ferguson, le distributeur nord-américain de produits d'infrastructure a déployé des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans plusieurs de ses magasins.



Ferguson compte plus de 1 500 points de vente aux États-Unis, dont un grand nombre proposant la mise à disposition des achats le jour même ou dès le lendemain.



Les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient permettent de stocker rapidement, des petits outils de plomberie aux produits de grande taille, chauffe-eaux ou des radiateurs.



' En investissant dans les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, nous montrons à nos clients que nous valorisons leur temps et comprenons leurs contraintes quotidiennes ', a déclaré James Golini, vice-président du Commerce Résidentiel chez Ferguson.



Les consignes situées en extérieur offrent la possibilité d'un retrait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donnant ainsi aux entrepreneurs plus de contrôle et de flexibilité pour récupérer leurs commandes.



' Nos solutions de consignes sont conçues pour augmenter considérablement le confort, la satisfaction et la fidélité des clients ', a déclaré Benoit Berson, directeur des Solutions de Consignes Colis Automatiques Quadient.



