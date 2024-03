Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis dans le monde Quadient annonce que Stonegate Group - la plus grande chaîne de « pubs » du Royaume-Uni avec plus de 4 500 établissements gérés, loués ou en location, dont Yates, Slug and Lettuce et Walkabout – rejoint son réseau ouvert de consignes colis Parcel Pending by Quadient en tant qu’hôte partenaire. Quadient a déjà entamé le déploiement de ses consignes colis accessibles à tous ses transporteurs partenaires, avec pour premier objectif l'installation de 400 unités dans les 1 200 établissements gérés par Stonegate.

« Pour nous, les pubs sont au cœur de la culture britannique et nous soutenons toute initiative qui permet d'en faire un atout plus précieux encore pour la communauté locale », a déclaré Claire Rust, Directrice des Achats, Stonegate Group. « Les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient permettent aux habitants vivant à proximité de nos pubs de récupérer et renvoyer facilement et en toute sécurité leurs commandes en ligne, dans un lieu pratique et de confiance. De Plymouth à Glasgow, la mise en place de consignes colis sur nos sites profite d’ores et déjà aux clients et à la communauté locale ».

Déjà adopté par les transporteurs DHL, DPD UK, Evri et UPS, le réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient permet aux clients des pubs et aux riverains de retirer et retourner des articles à tout moment. La fonctionnalité intégrée permettant d'imprimer une étiquette d'expédition directement sur la consigne, simplifie le processus de retour. Leur robustesse protège les articles de valeur contre le vol de colis, dont une récente enquête Quadient auprès des autorités anglaises a révélé qu'ils avaient augmenté de plus de 500% en quatre ans.

Katia Bourgeais-Crémel, Directrice Europe des Solutions de consignes colis chez Quadient, a déclaré : « Notre ambition avec le réseau ouvert de Quadient est de permettre aux consommateurs d'accéder aux consignes automatiques n'importe où et, idéalement, de combiner le retrait d’achats avec d'autres déplacements de la vie quotidienne. Bien établis au sein de la communauté locale, les pubs du groupe Stonegate sont des sites d'accueil naturellement désignés. Notre étude a montré que la majorité des consommateurs reconnaissent que les consignes sont bénéfiques pour leur quartier, car elles rendent l'environnement plus sûr en limitant la circulation de véhicules de livraison et en réduisant les risques de vol. Nous nous réjouissons de poursuivre le déploiement de notre réseau avec le groupe Stonegate, et d'offrir aux usagers encore plus de sites où récupérer et renvoyer leurs colis en toute commodité ».

Quadient établit des partenariats stratégiques à travers le Royaume-Uni afin de garantir des emplacements de premier choix pour son réseau ouvert, notamment dans les stations-services et les parkings. Pour plus d'informations sur le réseau ouvert de consignes Quadient, rendez-vous sur www.parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièce jointe