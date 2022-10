Quadient : lance un logiciel de paiement pour les PME

Quadient annonce aujourd'hui le lancement de Quadient Impress Invoice, un logiciel en mode SaaS (Software-as-a-Service) qui automatise la préparation et la délivrance des factures en toute sécurité et conformité.



Impress Invoice comporte des fonctions intégrées de présentation et de diffusion électroniques des factures et en facilite le paiement, permettant ainsi aux entreprises d'être payées plus rapidement tout en offrant à leurs clients un service plus pratique.



Impress Invoice est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni et sera lancé en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens d'ici la fin de l'année.



Il s'agit de la toute dernière évolution de la plateforme cloud Quadient Impress, une solution de distribution multicanale de documents pour les petites et moyennes entreprises (PME).



' Impress Invoice automatise la préparation et la diffusion multicanale des factures de manière sécurisée et conforme et avec un paiement en ligne plus simple ', déclare Chris Hartigan, directeur des solutions d'automatisation intelligente des communications de Quadient.



