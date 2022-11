Quadient : lancement de Parcel Pending en Irlande

Quadient annonce le lancement en Irlande de Parcel Pending by Quadient, ses consignes intelligentes, sécurisées et en libre-service, ainsi que la mise à disposition d'un centre d'assistance doublé d'une équipe technique dédiés.



'Le lancement de Parcel Pending aidera les promoteurs et les gestionnaires immobiliers à améliorer les services offerts aux résidents, à libérer du temps pour leurs employés et à réduire l'impact environnemental lié aux livraisons', explique-t-il.



Avec près de 17.000 unités installées au service de millions d'utilisateurs dans le monde, Quadient revendique un réseau étendu, 'qui sera bénéfique au marché résidentiel irlandais autant qu'aux résidences universitaires, commerces de détail et livraisons à domicile'.



