Quadient : lancement du système iX-9 aux Etats-Unis

Quadient annonce le lancement aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier.



Ce système scelle, pèse, mesure et empile automatiquement de grandes séries de courrier en quelques minutes, et répond aux dernières exigences de l'U.S. Postal Service en matière de marquage postal intelligent et de pesée dimensionnelle.



'L'iX-9 vient compléter les systèmes intelligents de gestion du courrier et d'expédition iX-Series de Quadient, lancés aux États-Unis en 2020 et dont plus de 15.000 unités ont été livrées depuis', souligne l'équipementier pour le courrier.



