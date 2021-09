Quadient : le résultat net pdg semestriel a plus que doublé

Quadient annonce un chiffre d'affaires consolidé de 504 ME au titre du 1er semestre 2021, soit une croissance organique de 11,1% par rapport au 1er semestre 2020.



Dans le même temps, l'EBIT courant progresse de 28,2% et s'établit à 70 ME.



Le résultat net part du groupe a plus que doublé entre le 1er senestre 2020 et le 1er semestre 2021, passant de 21 à 45 ME.



Dans ce contexte, Quadient maintient son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 4%, pour l'exercice 2021, et de plus de 6% pour l'EBIT courant.



La firme confirme par ailleurs ses objectifs de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires et l'EBIT courant sur la période 2021-2023.





