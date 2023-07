Quadient maintient sa place de Leader dans l’AspireLeaderboardpour sa plateforme logicielle

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, s’est classée Leader dans plusieurs segments du Aspire Leaderboard™ récemment mis à jour, qui répertorie les meilleurs fournisseurs de logiciels de gestion des communications client (CCM) et de gestion de l'expérience client (CXM).



Aspire, une société internationale d’analystes et d'études de marché dans le secteur du CCM et du CXM, analyse et positionne les fournisseurs de logiciels dans des grilles interactives en ligne qui constituent l’Aspire Leaderboard, régulièrement mis à jour. Depuis six années consécutives Quadient est positionnée comme Leader sur le Leaderboard, et cette année encore sur les grilles spécifiques aux Logiciels CCM AnyPrem, Logiciels CCM en mode SaaS hébergé et aux Plateformes d'expérience de communication (CXP).

« C'est un honneur de conserver notre position de leader dans le classementd’Aspire des solutions CCM et CXM. Être régulièrement reconnu comme un leader dans ce secteur dynamique et en pleine évolution témoigne de notre volonté d'innover et d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle, du cloud et de l'automatisation pour offrir à nos clients toujours plus de possibilités en matière d'expérience client », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications Quadient. « Tout juste le mois dernier, la sortie de Quadient Inspire Release 16 a apporté à nos clients des options étendues de déploiement dans le cloud, de diffusion omnicanale de communications déclenchée par des événements, et des outils intelligents de gestion de contenu. Plus de cloud, d'automatisation et de contrôle pour une expérience client améliorée, offrant à nos clients plus de performance que jamais auparavant ».

Quadient est depuis de nombreuses années un acteur reconnu pour ses solutions de gestion des communications client, classé parmi les leaders dans trois grands rapports d'analystes indépendants dans le domaine du CCM. Avec Quadient Inspire, une plateforme de haute performance, Quadient permet aux organisations de toutes tailles dans des secteurs complexes tels que la banque, les services publics, l'assurance et la santé, de créer et adresser des communications clients personnalisées et omnicanales depuis un hub centralisé. Seule solution du marché entièrement intégrée, avec des capacités complètes de gestion des communications client, Inspire est disponible pour des déploiements « any-prem », c’est à dire sur site, full SaaS ou hybrides.

Le Leaderboard d’Aspire montre également que Quadient se positionne particulièrement bien dans le domaine de l'orchestration omnicanale pour les petites et moyennes entreprises. Quadient Impress, un outil de gestion des flux de documents sortants, permet aux entreprises de traiter, diffuser et gérer des documents depuis n'importe où et par de multiples canaux : physique, digital ou externalisé. Impress est la solution de gestion documentaire la plus flexible du marché, conçue pour aider les petites et moyennes entreprises à orchestrer avec succès leurs communications et à réussir leur transition numérique.

« Les dernières évolutionssont la démonstration claire de l'engagement continu de Quadient sur le marché CCM-CXM, en constante mutation », a déclaré Kaspar Roos, PDG et fondateur d'Aspire. « Nous sommes particulièrement impressionnés par les progrès réalisés avec Inspire Evolve ; cette solution se rapproche, en termes de fonctionnalités, de la solution phare de Quadient, Inspire Flex, qui a été étendue avec de meilleures capacités de cloud, d'orchestration et d'expérience digitale. Quadient continue de repousser les limites de l'expérience client, tout en maintenant des scores élevés de satisfaction client et en enregistrant une bonne progression sur le marché, en particulier avec Impress, qui montre que l'expérience client est également très pertinente pour les entreprises de plus petite taille ».

Poursuivant sa mission de regrouper communications d'entreprise et automatisation financière au sein d'une plateforme cloud unique, Quadient a introduit cette année la première version du Quadient Hub, un point d'accès centralisé et simple d’utilisation pour Quadient Inspire et d'autres solutions cloud de Quadient, y compris les solutions de gestion multicanale des documents, de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

Quadient offre un accès Premium gratuit au Leaderboard d’Aspire pour une durée de 30 jours. Pour en bénéficier, rendez-vous sur : https://www.quadient.com/en/resources/aspire-leaderboard-ccm-cxm (en anglais).

