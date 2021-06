Quadient : cession de l'activité APS

Quadient annonce avoir conclu un accord avec la société néerlandaise de capital-investissement Standard Investment portant sur la vente de son activité de systèmes d'emballage automatique (APS) et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas.



Le site de Drachten compte environ 240 salariés. La production Document System de Quadient sera progressivement transférée vers d'autres sites industriels et fournisseurs du groupe, assurant ainsi la continuité de l'activité.



La finalisation de la transaction, qui reste soumise à certaines conditions, est prévue à l'été 2021. Le prix de vente total s'élève à plus de 20 millions d'euros. Cette opération conduira à des optimisations de coûts significatives à terme.



