Quadient : consignes colis automatiques lancées en France

Quadient annonce le lancement de ses systèmes de consignes colis automatiques pour le marché résidentiel en France, sa deuxième expansion internationale sur le marché résidentiel depuis l'acquisition en 2019 du leader américain Parcel Pending.



Ces consignes colis intelligentes sont spécialement conçues pour la gestion sécurisée et automatisée des colis livrés dans les immeubles résidentiels, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des gestionnaires immobiliers et la satisfaction des résidents.



Quadient a annoncé au début du mois de mars avoir dépassé les 13.000 consignes colis installées dans le monde, faisant de la société l'un des premiers fournisseurs de consignes colis automatiques au monde.



