Quadient : module avancé de Business Intelligence

Quadient annonce le lancement d'un module avancé de Business Intelligence (BI) pour sa solution cloud d'automatisation des comptes clients (AR), YayPay by Quadient, dans le cadre du développement de son portefeuille Intelligent Communication Automation (ICA).



Ce module permet aux équipes de gestion des comptes clients d'effectuer une analyse complète des données essentielles à leur activité, de plonger au coeur des données de ces comptes et de visualiser leur situation à l'aide de tableaux de bord dynamiques.



Il exploite des centaines d'éléments de données avec des filtres et des préréglages simples à utiliser, permettant aux utilisateurs professionnels de combiner rapidement plusieurs rapports en un seul tableau de bord adapté à leurs besoins spécifiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.