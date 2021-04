Quadient : partenariat stratégique avec Relais Colis

Quadient a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Relais Colis, un acteur majeur de la livraison de colis en France.



A travers ce partenariat, Quadient pilotera le déploiement de ses nouvelles consignes automatisées Parcel Pending Lite auprès des grandes et moyennes entreprises partenaires du réseau Relais Colis en France.



Lors du CMD de l'entreprise organisé le 30 mars, Quadient avait fait part de son ambition de continuer à étendre son réseau de consignes à colis à travers les plus grands marchés mondiaux du e-commerce, avec un objectif de plus de 25 000 unités installées d'ici la fin du 2023.



