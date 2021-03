Quadient : résultat net presque triplé en 2020

Quadient publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe presque triplé (+187,9%) à 40 millions d'euros et une marge d'EBIT courant de 14,7%, contre 16,2% l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires s'est contracté de 9,9% à 1,03 milliard.



En organique, le chiffre d'affaires annuel s'est replié de 7,3%, avec toutefois une baisse ramenée à 1% au quatrième trimestre grâce à la croissance à deux chiffres des activités de Business Process Automation et de Parcel Locker Solutions.



Un dividende de 0,50 euro par action sera proposé au titre de l'exercice 2020. Une mise à jour de la stratégie, ainsi que la trajectoire financière de Quadient, seront dévoilées ce jour lors du Capital Market Day tenu par le groupe.



