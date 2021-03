Quadient : signature du Pacte mondial des Nations Unies

Quadient annonce avoir rejoint le Pacte mondial des Nations Unies, qui 'vise à mobiliser un mouvement mondial d'entreprises durables' et fournit un cadre de 10 principes sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.



'Cette décision démontre l'engagement de Quadient en matière de responsabilité sociale d'entreprise et soutiendra l'avancement des initiatives stratégiques de l'entreprise en matière de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG)', explique-t-il.



Ses actions ESG récentes incluent une politique d'approvisionnement responsable, une approche bas carbone, des programmes pour favoriser l'inclusion et la diversité sur le lieu de travail, et une mise à jour récente du code d'éthique de l'entreprise.



