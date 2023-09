Quadient S.A. est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient S.A. aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient S.A. a enregistré en 2022/23 un CA de 1 081,2 MEUR dont 70,1% dans les activités liées au courrier. Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (60,4% ; prestations de maintenance et de services professionnels), ventes d'équipements et de licences (27%) et revenus de location (12,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (16,7%), Amérique du Nord (55,4%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume Uni-Irlande (17,7%) et autres (10,2%).

Secteur Services et conseils en informatique