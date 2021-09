Quadient : plus de 10.000 clients pour les logiciels

Quadient annonce avoir franchi pour la première fois le cap des 10.000 clients pour ses solutions logicielles, avec plus de 1.200 nouveaux clients nets adoptant sa suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) au premier semestre 2021.



Le groupe souligne en particulier un fort engouement pour ses solutions d'automatisation de gestion du poste client (AP) et ses solutions d'automatisation de gestion du poste fournisseur (AR) en mode SaaS (Software-as-a-Service).



Ce dépassement de seuil 'reflète notamment le succès d'une stratégie des ventes croisées, favorisée par la mise en oeuvre de synergies commerciales entre les canaux de vente de logiciels et de solutions liées au courrier de Quadient', explique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.