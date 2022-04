Quadient poursuit le développement de ses solutions cloud d'automatisation avec le lancement d'Impress Distribute en Allemagne

Paris, le 12 avril 2022



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement d’Impress Distribute en Allemagne, étendant ainsi sur un nouveau marché européen les capacités de Quadient® Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des flux documentaires pour les petites et moyennes entreprises (PME). Avec Impress Distribute, Quadient ajoute de nouveaux canaux de communication à son offre en Allemagne, en particulier via l’externalisation du courrier en partenariat avec SPS, un fournisseur mondial de services intégrés de processus métier.

En investissant dans sa plateforme Impress et son expansion dans de nouveaux marchés, Quadient poursuit sa mission de proposer des solutions qui simplifient les processus métier et créent des interactions riches et personnalisées, tout en s’assurant que les communications les plus importantes répondent aux exigences de sécurité et de conformité, un impératif dans un marché de plus en plus réglementé.

Les utilisateurs Impress peuvent télécharger des documents, automatiser la préparation de leurs communications et les distribuer par voie postale ou tous types de canaux numériques : e-mail, SMS et plateformes web. Pour assurer le nouveau service d’outsourcing en Allemagne, Quadient s'est associée à SPS, dont les centres de production de haut niveau proposent un large choix de modes de distribution des communications, qu’elles soient transactionnelles ou marketing. SPS garantit également un niveau élevé de services et de sécurité des données, avec des processus et des procédures certifiés. Ce partenariat complète l’offre de Quadient Impress, s’appuyant sur un réseau de consolidation postale très dense à travers l’Allemagne et ses pays limitrophes. SPS est le tout dernier partenaire à rejoindre le réseau d'externalisation du courrier de Quadient, qui couvre aussi les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Benelux.

“Grâce à d’importants investissements en acquisitions stratégiques telles que les plateformes AP/AR (poste client/poste fournisseur) YayPay et Beanworks, et en efforts organiques de R&D, Quadient construit progressivement l’offre cloud la plus complète et la plus aboutie du marché pour l’automatisation et la gestion des documents et des communications en mode SaaS. Suite à son lancement réussi au Royaume-Uni, en France et aux Etats-Unis, Impress Distribute est désormais disponible pour nos clients allemands, un pas de plus dans notre ambition de devenir un leader des solutions d'automatisation intelligente des communications interentreprises » déclare Chris Hartigan, Directeur des Solutions, Intelligent Communication Automation, Quadient. « Après les nouvelles fonctionnalités de gestion des préférences de communication annoncées en octobre 2021, nous sommes fiers aujourd'hui de proposer à nos clients ce qui se fait de meilleur en matière d’automatisation et de distribution multicanale des documents, avec le choix de SPS et de ses centres de production de haut niveau ».

Oliver Wibbe, Directeur Général de SPS, ajoute : « Coopérer avec ses partenaires est d’une importance stratégique pour SPS. Nos partenaires bénéficient de produits puissants et innovants pour offrir à leurs clients des solutions de pointe et évolutives pour l’externalisation de leur courrier. Nous avons hâte de pouvoir développer notre collaboration avec Quadient sur le long terme ».

Quadient Impress fait partie du portefeuille de solutions cloud d’Automatisation Intelligente des Communications (ICA), qui comprend la gestion des communications client (CCM), l’automatisation des documents, la gestion du poste client (AR) et du poste fournisseur (AP) et la cartographie du parcours client (CJM). En 2021, Quadient a connu une croissance régulière de ses activités logicielles, représentant maintenant plus de 20% de son chiffre d’affaires. En investissant dans ses solutions, Quadient a pour objectif d’accompagner ses clients utilisateurs de ses solutions liées au courrier et les PME à travers le monde dans leur transformation digitale, en leur proposant une plateforme cloud unique qui apporte tous les avantages de l’automatisation intelligente des communications, tout en simplifiant leurs processus.

Pour en savoir plus sur Quadient Impress, consultez notre site https://www.quadient.com/fr-FR/intelligent-communication/customer-communications/impress-platform.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contact

Nathalie Labia, Quadient Communication Externe 01 70 83 18 53 n.labia@quadient.com

À propos de SPS

SPS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'externalisation des processus métier et de services innovants en matière de gestion documentaire. Une importante communauté internationale de clients s'appuie sur la capacité de SPS à imaginer, concevoir et construire des solutions de bout en bout, et à être leur conseiller de confiance pour les principaux vecteurs de valeur de l'externalisation des processus métier : stratégie d'implantation, optimisation des processus et technologie, telle que l'automatisation intelligente. Les plus de 8 500 employés et partenaires spécialisés de SPS couvrent l'ensemble du secteur, en particulier la banque, l'assurance, les télécommunications et la santé, répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 20 pays et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 600 millions de francs suisses. SPS est détenue par AS Equity, un investisseur actif dans le domaine de la technologie, qui a l'intention de développer l'activité de SPS et d'élever sa stratégie et ses performances pour devenir un leader majeur du marché. Les possibilités d'innovation technologique vecteur de croissance sont considérables. AS Equity Partners prévoit d'investir dans les nouvelles technologies pour favoriser l'accès numérique aux données relatives à la consommation et à la demande des clients, une plus grande intimité avec les clients grâce au libre-service et au partage des données et des informations avec les clients, ainsi que le suivi et le compte rendu en temps réel de la capacité, des performances des systèmes et des processus.

Nous connectons les mondes physique et numérique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.swisspostsolutions.com/fr.

Pièce jointe