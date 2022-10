Quadient reçoit le prix Tech Cares 2022 de TrustRadius pour son programme de responsabilité sociétale d'entreprise

Paris, le 10 octobre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui que la plateforme de recherche et d'évaluation TrustRadius lui a décerné un prix à l’occasion des 2022 Tech Cares Awards. Ce prix, décerné pour la troisième fois, récompense les entreprises qui se sont surpassées dans leur politique de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) à l’égard de leurs employés et des communautés qui les entourent.

La stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient s'articule autour de cinq piliers : les équipes, les solutions, l'éthique et la conformité, l'environnement et la philanthropie. Ces piliers sont alignés sur les principes du Pacte Mondial des Nations-Unies, que Quadient s'est engagée à respecter, soutenir et promouvoir en y adhérant en 2021. Devenir un membre signataire implique également de prendre des mesures pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, dont huit font déjà l'objet d'un engagement de la part de Quadient.

« Quadient a reçu un prix Tech Cares 2022 pour son fort engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises », a déclaré Megan Headley, Directrice de la Recherche chez TrustRadius. « Quadient se distingue par le fait qu'elle est signataire du Pacte Mondial des Nations-Unies et qu'elle a aligné ses initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) avec les objectifs spécifiques du Pacte, tels que la parité hommes-femmes et la réduction des inégalités. En outre, les équipes de Quadient s'efforcent d'adopter une démarche durable et ont un plan pour limiter leur empreinte environnementale ».

Concernant la DEI, depuis le déploiement de sa stratégie RSE en 2019, Quadient déploie de manière continue son plan qui se concentre sur les opportunités de développement et la mise à disposition de programmes permettant aux employés de créer des liens et de faire bouger les choses dans leurs communautés. Sur ce dernier point, le programme Empowered Communities propose des espaces sûrs pour des discussions ouvertes, sensibilise aux thèmes importants de l'inclusion et de la diversité et inclut des événements organisés tout au long de l'année. Combinées au nouveau programme de philanthropie Quadient Cares, ces initiatives s'inscrivent dans une démarche visant à permettre aux employés de Quadient de contribuer positivement au changement.

« En tant qu'entreprise technologique, chez Quadient, la RSE fait partie intégrante de notre culture depuis de nombreuses années, nous sommes donc fiers de recevoir cette reconnaissance de TrustRadius, qui salue l'étendue et l'impact de nos initiatives dans différentes catégories », a déclaré Brandon Batt, , Directeur de la Transformation et Directeur des Ressources Humaines par intérim de Quadient. « En 2021, nous avons mis à jour notre stratégie RSE en nous concentrant sur les piliers les plus significatifs pour nos parties prenantes internes et externes, en tenant compte de nos domaines d'activité et de nos risques. L'adhésion au Pacte Mondial des Nations-Unies a été une étape marquante de notre stratégie. Grâce à la mobilisation de la communauté de collaborateurs EPIC de Quadient, nous avons l'intention d'accélérer la croissance de nos revenus tout en atteignant les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de réduction de notre empreinte carbone et en continuant à agir en tant qu'employeur, fournisseur et partenaire responsable envers notre communauté. »

Pour être retenue pour le prix TrustRadius Tech Cares, chaque organisation nommée devait être une entreprise technologique B2B ayant fait preuve d'initiatives en matière de RSE dans l'une des catégories suivantes : bénévolat, programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, dons et collectes de fonds à des fins caritatives, soutien aux employés sur site et à distance, ou initiatives de durabilité environnementale.

