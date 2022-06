Quadient réintègre l’indice Euronext SBF 120

Paris, le 20 juin 2022,

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour que l’entreprise fait son retour dans les indices Euronext SBF 120 et CAC Mid 60, en accord avec la décision prise par le Comité Scientifique des Indices d’Euronext. L’intégration dans ces indices a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 après la clôture des marchés et est effective à partir du lundi 20 juin 2022.

Le SBF 120 est l’un des indices phare de la Bourse de Paris. Il comprend les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. L’indice CAC Mid 60 représente les 60 plus grandes actions françaises au-delà du CAC 40 et du CAC Next 20.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Quadient réintègre le SBF 120, deux ans seulement après notre sortie de l’indice. Ce retour parmi les plus grandes valeurs parisiennes est une étape importante pour notre entreprise, alors que nous continuons d’avancer dans l’exécution de notre stratégie ‘Back to Growth’, désormais dans sa deuxième phase, visant à créer durablement de la valeur pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes. Après avoir récemment publié un chiffre d’affaires solide pour le premier trimestre 2022 et confirmé nos perspectives pour l’exercice 2022, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à exécuter avec succès notre stratégie intégrée ».

AGENDA

26 septembre 2022 : Résultats du premier semestre 2022 et chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022

