Quadient : renouvellement de la ligne de crédit revolving par anticipation

Quadient annonce ce jour avoir mis en place une nouvelle ligne de crédit revolving (RCF) d’un montant de 300 millions d’euros. Cette ligne de crédit revolving a été négociée auprès d'un syndicat de sept banques internationales, dont BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, Le Crédit Lyonnais et Société Générale en tant que chefs de file et teneurs de livres. En outre, la Société Générale est intervenue en tant que coordinateur de la syndication et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que coordinateur RSE et Agent de la facilité.



Cette ligne de crédit revolving de 300 millions d'euros porte sur une durée initiale de cinq ans et arrivera à échéance en juin 2028. Elle est assortie d'une clause accordéon de 100 millions d'euros, permettant à la ligne d'atteindre 400 millions d'euros, sous réserve de l'accord des banques.



La nouvelle ligne de crédit remplace la RCF existante de 400 millions d'euros non tirée, qui devait arriver à échéance en juin 2024.





Bien que la RCF ait été sursouscrite, la baisse de l'endettement du Groupe a conduit à une réduction du notionnel pour la nouvelle RCF par rapport à l'existante, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour couvrir les échéances à venir si nécessaire.



À la date de signature, la marge applicable est inchangée à 85 points de base par rapport à la précédente RCF. Il s'agit également de la première ligne de crédit du Groupe qui intègre des indicateurs de performance RSE.