Quadient : réseau de consignes colis déployé au Royaume Uni

Quadient annonce le lancement du déploiement à grande échelle de consignes colis automatiques ouvertes à tous les transporteurs au Royaume Uni. Les premières unités ont déjà été installées et plus de 500 sites sont prévus d'ici fin 2022.



Dans les années à venir, 5.000 consignes Parcel Pending by Quadient pour un usage ouvert, seront ainsi mises à la disposition de tous les transporteurs et enseignes de distribution britanniques pour proposer des points de collecte et de dépose de colis pratiques.



L'ambition de Quadient est d'établir un réseau dense, étendu et évolutif, permettant de consolider les flux de colis du premier au dernier kilomètre, en particulier dans les zones urbaines de moyenne à haute densité de livraison.



