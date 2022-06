Quadient : retour dans l'indice SBF 120 et le CAC Mid 60

Quadient annonce ce jour son retour dans les indices Euronext SBF 120 et CAC Mid 60, en accord avec la décision prise par le Comité Scientifique des Indices d'Euronext.



L'intégration dans ces indices a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 après la clôture des marchés et est effective à partir du lundi 20 juin 2022.



Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : ' Ce retour parmi les plus grandes valeurs parisiennes est une étape importante pour notre entreprise, alors que nous continuons d'avancer dans l'exécution de notre stratégie 'Back to Growth', désormais dans sa deuxième phase, visant à créer durablement de la valeur pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes. Après avoir récemment publié un chiffre d'affaires solide pour le premier trimestre 2022 et confirmé nos perspectives pour l'exercice 2022, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à exécuter avec succès notre stratégie intégrée '.



