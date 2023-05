Quadient : statut Platinum maintenu chez EcoVadis

Quadient annonce avoir obtenu le statut Platinum pour la deuxième année consécutive, de la part d'EcoVadis, fournisseur de référence en matière d'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



Le statut Platinum est accordé à 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans chaque secteur d'activité, sur 21 critères répartis en quatre thèmes: environnement, travail et droits de l'homme, éthique et approvisionnement durable.



'Cette nouvelle reconnaissance témoigne de l'engagement de longue date de notre entreprise en matière de développement durable et de l'impact positif de notre programme ESG', commente Brandon Batt, directeur de la transformation de Quadient.



