Quadient : un contrat de plus de 12 millions de dollars avec un assureur américain

Quadient, spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier, annonce avoir signé son contrat de plus de 12 millions de dollars de services logiciels par souscription avec l'un des cinq plus grands groupes d'assurance santé au monde, basée aux Etats-Unis. Il s'agit du contrat le plus important pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans le cadre d'une extension de contrat de deux ans.



Début 2022, ce client historique des solutions courrier avait choisi les solutions de gestion des communications clients (CCM) de Quadient pour créer, gérer et distribuer des communications personnalisées et conformes via ses points de contact et canaux.



La récente extension du contrat comprend un ensemble complet de services professionnels pour mener à bien la migration de dizaines de systèmes existants à travers l'organisation vers Quadient Inspire, le groupe ayant décidé de faire de la plateforme de Quadient son hub CCM unique et centralisé.



L'extension du projet représente un revenu supplémentaire de 6 millions de dollars par an en moyenne, avec une contribution partielle dès le quatrième trimestre de cette année fiscale, prenant fin le 31 janvier 2023.