Quadient : vente de l'activité APS finalisée

Quadient annonce avoir finalisé la vente de son activité Automated Packaging Solutions (APS) et de son site de production basé à Drachten (Pays-Bas), à la société d'investissement Standard Investment pour une contrepartie totale de plus de 20 millions d'euros.



Contribuant à la rationalisation de son portefeuille et à l'optimisation de son empreinte industrielle, cette vente permettra à Quadient d'externaliser dès maintenant environ 14 millions d'euros par an de coûts de production liés à son activité Mail-Related Solutions.



Le site de production de Drachten continuera à fournir les solutions de milieu de gamme Document Systems à Quadient pour quelque temps, tandis que la production sera progressivement transférée vers d'autres sites industriels et fournisseurs du groupe.



