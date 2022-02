Solide croissance du chiffre d’affaires annuel attendue, reflétant une gestion maîtrisée et une limitation des problèmes de chaîne logistique mentionnés en décembre 2021

Perspectives1 2021 confirmées :

Le chiffre d’affaires annuel est attendu 1 autour de 1 024 millions d’euros, soit une croissance organique autour de 4,3 %

La croissance organique2 de l’EBIT courant3 reste attendue1 autour de 5-6%

Paris, le 17 février 2022,

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui avoir jusqu’à présent réussi à bien gérer et limiter l’impact des problèmes de chaîne logistique que le Groupe avait mentionnés début décembre 2021.

Quadient avait indiqué en décembre faire face à des tensions grandissantes sur la chaîne d’approvisionnement concernant la production d’équipements, du fait d’une moindre disponibilité des composants et de délais de transport. L’impact potentiel de ces tensions sur la chaîne d’approvisionnement était estimé entre 5 et 10 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de l’année 2021 en raison de possibles retards de livraisons. A fin du troisième trimestre, ces retards avaient entraîné un carnet de commandes à son plus haut niveau de l’année. Alors que le Groupe a enregistré un solide niveau de commandes pour toutes ses solutions au quatrième trimestre, et ce, malgré l’impact de la crise sanitaire liée au variant Omicron du COVID-19, ces tensions sont restées à un point culminant en décembre et janvier. Alors que cette situation perdure, le Groupe a jusqu’à présent réussi à surmonter ces difficultés, grâce à ses efforts de gestion de la chaîne d’approvisionnement et à son agilité, et à livrer ses équipements dans les temps à ses clients.

En conséquence, le chiffre d’affaires annuel 2021 (exercice clos le 31 janvier 2022) est attendu1 à environ 1 024 millions d’euros, ce qui représente une croissance organique du chiffre d’affaires attendue1 autour de 4,3%, dans le haut de l’indication communiquée « autour de 4% ».

La perspective de croissance organique2 de l’EBIT courant3 pour l’année 2021 reste attendue autour de 5-6%, malgré l’impact de la hausse des coûts liés à la chaîne d’approvisionnement.

Les résultats annuels 2021 seront publiés le 28 mars 2022.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/ .

Calendrier financier

28 mars 2022 : Résultats annuels 2021 (après la clôture du marché d’Euronext Paris) ;

: Résultats annuels 2021 (après la clôture du marché d’Euronext Paris) ; 07 juin 2022 : Ventes du premier trimestre 2022 (après la clôture du marché d’Euronext Paris).

1 Données financières estimées – l’audit des comptes annuels 2021 n’a pas encore été réalisé par les commissaires aux comptes

2 Sur la base du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2020 hors reprise du complément de prix de Parcel Pending (i.e. 145 millions d’euros), avec un effet de périmètre résultant en un proforma de 140 millions d’euros.

3 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions.

