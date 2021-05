YayPay, solution Quadient d'automatisation de la gestion du poste client, rejoint la Marketplace de Sage pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises

Paris, le 24 mai 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que sa solution d'automatisation de la gestion du poste client (AR) en mode SaaS (logiciel en tant que service) YayPay by Quadient est maintenant disponible pour les petites et moyennes entreprises sur l’application web Marketplace de Sage, le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises.

Partie intégrante du portefeuille de solutions d'Automatisation Intelligente des Communications (ICA) de Quadient, YayPay sera proposée aux clients Sage X3 via la Sage Marketplace, une application Web répertoriant à la fois les partenaires éditeurs de logiciels indépendants et ceux développant de solutions intégrées aux produits cloud de Sage. Ce partenariat permet à Quadient de se lier à l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de gestion et de finance d'entreprise.

« Notre partenariat avec Sage va nous aider à construire la solution SaaS d'automatisation de la gestion du poste client à la croissance la plus rapide du marché. Alors que la pandémie de Covid-19 continue d'accélérer l'adoption numérique des entreprises, Quadient est parfaitement en mesure de soutenir les entreprises de taille intermédiaire, où nous observons des besoins de plus en plus convergents en matière de solutions pour la gestion du poste clients (AR), du poste fournisseurs (AP), des communications client et de l'expérience client », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Notre approche globale de commercialisation des solutions logicielles s'appuie sur une importante force de vente directe auprès de notre base client de près de 440 000 entreprises. Cette approche est complétée par un solide écosystème de partenaires à travers le monde qui ont acquis une vraie expertise sur nos solutions. Sage a développé de fortes compétences en matière de positionnement, de vente et de support de notre solution YayPay (AR) mais aussi de notre solution Beanworks (AP), ce qui en fait un partenaire clé dans l’accélération de nos activités software ».

Les solutions ICA de Quadient sont utilisées pour générer quotidiennement plus d'un milliard de communications et d'interactions clients, et sont un pilier essentiel des activités de plus de 8 300 entreprises dans le monde. Acquise en 2020, YayPay combine l'envoi automatisé de factures et des solutions de recouvrement, d'évaluation de solvabilité, de paiement et de gestion de trésorerie en une plateforme cloud complète, renforcée par l'intelligence artificielle (IA) et un système d’analyse en temps réel pour donner aux entreprises une meilleure prédictibilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur le flux de trésorerie.

« Les entreprises du monde entier sont confrontées à un environnement macroéconomique en constante évolution. Elles s'assurent de pouvoir continuer à innover, être résilientes et réactives aux changements financiers. Sage reconnaît l'importance croissante de ces éléments pour nos clients Sage X3 opérant à un niveau local, régional ou mondial », explique Rob Sinfield, Vice-Président Produit pour Sage X3. « Les entreprises de taille moyenne en phase de croissance réalisent l’importance de réinventer les opérations internes de gestion des créances et du recouvrement à l’aide de solutions d'entreprise en mode cloud, couplées à de nouvelles technologies comme l'IA et l'analyse de données. Nos clients cherchent à soutenir leur croissance et à se démarquer de leurs concurrents par l'adoption de nouveaux outils intégrés, par exemple pour la gestion intelligente du poste client, des communications et des outils d’autogestion ».

