Quadrise Fuels International annonce un nouveau nom

Quadrise Fuels International PLC - innovateur et donneur de licence de la technologie des huiles résiduelles basé à Londres, produisant un fioul lourd synthétique appelé MSAR - prévoit de changer le nom de l'entreprise en Quadrise PLC, et son ticker en "QED" au lieu de "QFI". Le nouveau nom s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la société visant à "souligner la position de Quadrise dans le domaine de la décarbonisation de l'énergie auprès des clients et des investisseurs et à reconnaître la contribution matérielle que les solutions technologiques de la société peuvent apporter à la réduction de l'intensité de carbone dans les applications marines, énergétiques et industrielles". Le changement de nom de la société devrait intervenir avant la fin du mois de mars. Le site web de l'entreprise sera rafraîchi en temps utile.

Jason Miles, directeur général, déclare : "Nous sommes enthousiasmés par la direction que Quadrise continue de prendre alors que nous établissons fermement l'entreprise dans le processus de décarbonisation de l'énergie, avec toutes les opportunités qui se présentent pour notre gamme de produits. Le nouveau nom, plus simple, et le nouveau code boursier reflètent un environnement dynamique et notre ambition pour Quadrise dans ce contexte."

Cours actuel de l'action : 1,43 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 15

