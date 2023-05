Baisse des actions de Quadrise en raison du retard des essais sur les carburants

Quadrise PLC - innovateur et donneur de licence de la technologie des huiles résiduelles basé à Londres, produisant un carburant lourd synthétique appelé MSAR - déclare que le test de démonstration industrielle a commencé cette semaine au Maroc, conformément au calendrier de production du client. Le personnel du site du client confirme la qualité des carburants MSAR et bioMSAR et met pleinement en service son unité de pompage et de chauffage en charge. Cependant, lors de l'exécution de la séquence initiale de réchauffement de l'unité du client en utilisant le carburant MSAR, un composant mécanique de l'unité de pompage et de chauffage tombe en panne, ce qui a réduit la "charge disponible de l'unité pouvant être obtenue à partir du brûleur Quadrise". En conséquence, Quadrise déclare qu'elle n'est pas en mesure de terminer les essais en mai comme prévu à l'origine. Les parties conviennent d'interrompre l'essai.

Jason Miles, directeur général, déclare : "Nous sommes évidemment déçus de ne pas avoir pu terminer l'essai en mai en raison d'un problème mécanique inattendu dans notre PHU. Toutefois, une pièce de rechange a été achetée et expédiée afin que nous puissions reprendre l'essai de production opérationnelle à la prochaine occasion."

Cours actuel de l'action : 1,21 pence l'unité, en baisse de 8,8 % lundi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 35

