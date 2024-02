Quadrise PLC est un fournisseur de technologies énergétiques basé au Royaume-Uni. Les technologies de l'entreprise produisent des carburants de transition appelés MSAR (prononcer em-sar) et bioMSAR, qui permettent aux clients des secteurs du transport maritime, des services publics et de l'industrie de réduire leurs émissions de carbone. Sa technologie MSAR produit un fioul lourd synthétique émulsionné huile dans eau de faible viscosité. En outre, sa technologie MSAR pré-atomise les gouttelettes d'hydrocarbures dans l'émulsion et les rend 10 à 20 fois plus fines que les gouttelettes formées par l'atomisation du HFO. Elle travaille avec des entreprises internationales pour développer conjointement la capacité de produire, de commercialiser et de consommer des MSAR et des bioMSAR à l'échelle commerciale. Ses MSAR et bioMSAR sont des sources d'énergie pour toute une série d'applications et de secteurs, au sein d'un marché mondial des carburants et des biocarburants d'environ 400 millions de tonnes par an. Ses solutions présentent des avantages pour de nombreux secteurs à forte consommation de carburant. Le secteur du transport maritime est à l'origine de 940 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an.