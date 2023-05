Quadrise constate le succès des essais sur le bioMSAR avec Vertoro

Quadrise PLC - innovateur et donneur de licence de la technologie des huiles résiduelles basé à Londres, produisant un carburant lourd synthétique appelé MSAR - déclare que la première phase d'essais sur les moteurs avec la joint-venture Vertoro BV confirme des améliorations matérielles en termes d'efficacité et de réduction des émissions avec le carburant bioMSAR. Elle déclare avoir produit des mélanges stables de bioSMAR contenant jusqu'à 40 % d'huile de sucre brut de Vertoro, qui présentent une amélioration de 7 % de l'efficacité énergétique, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone. Quadrise et Vertoro travaillent ensemble depuis septembre de l'année dernière pour mettre au point un supplément ou une alternative rentable à la glycérine dans le carburant bioMSAR de Quadrise.

Jason Miles, directeur général de Quadrise, déclare : "La société est ravie des résultats des essais réalisés à ce jour, qui associent l'huile de sucre brut de Vertoro au carburant bioMSAR. Les produits CSO sont potentiellement les solutions de biocarburant net-zéro les plus compétitives en termes de prix pour le secteur maritime. Cela propose une autre solution convaincante pour le secteur maritime qui cherche à accélérer la décarbonisation et la réduction des émissions de manière économique et sûre."

Cours actuel de l'action : 1,15 pence, en hausse de 8,6 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 38

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

