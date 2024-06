(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

TT Electronics PLC - fabricant de composants électroniques basé à Woking, en Angleterre - présente la nouvelle structure de reporting à trois régions. Cette structure sera utilisée à partir des prochains résultats intermédiaires de 2024, qui seront annoncés le 8 août. TT divisera les informations financières pour couvrir l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. D'après les résultats de 2023, le chiffre d'affaires en Europe était de 169,6 millions de livres sterling, le chiffre d'affaires en Amérique du Nord était de 229,5 millions de livres sterling et le chiffre d'affaires en Asie était de 214,8 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation pour les trois régions était respectivement de 11,9 millions, 25,1 millions et 23,9 millions de livres sterling.

ADM Energy PLC - société d'investissement dans les ressources naturelles - Annonce l'investissement dans Vega Oil and Gas LLC, une société à responsabilité limitée du Texas avec des actifs dans le comté de Moore, Texas, par ADM Energy Inc, une filiale à part entière d'ADM. En outre, ADM US conclut un accord de financement de 600 000 USD avec OFX Holdings LLC, un actionnaire important d'ADM. En outre, ADM Energy conclut des accords de conversion de dettes. ADM Energy conclut des accords de conversion de dettes pour un montant total de 532 752 GBP.

Braveheart Investment Group PLC - Société d'investissement basée à Dodworth, Angleterre - Achat de 1,9 million d'actions supplémentaires dans la société de portefeuille Autins Group PLC à 10,24 pence chacune. La valeur totale est de 197,600 GBP. Braveheart détient désormais un peu moins de 27% d'Autins.

Proton Motor Power Systems PLC - Concepteur et producteur londonien de piles à hydrogène et de systèmes hybrides hydrogène-électricité - Modification de l'installation de Falih Nahab, annoncée le 20 juin 2023. La facilité augmente de 6,1 millions d'euros pour atteindre 77,5 millions d'euros, plus les intérêts courus de 21,2 millions d'euros. Les fonds supplémentaires ont été fournis entre février et juin, explique Proton. Ils ont été rendus nécessaires par la décision d'accélérer les paiements des sommes dues aux entrepreneurs pour la nouvelle installation de production, ainsi que par la réception tardive d'un paiement dû par un client. Proton prévoit d'augmenter encore ses facilités de crédit existantes, ou de conclure une nouvelle facilité, afin de fournir le financement nécessaire pour couvrir les besoins en fonds de roulement prévus pour les 12 prochains mois. L'entreprise est actuellement en discussion avec Falih Nahab concernant une nouvelle facilité de prêt et une nouvelle annonce sera faite en temps voulu. Falih Nahab est un actionnaire important de Proton.

Inspiration Healthcare Group PLC - Société de technologie médicale basée à Croydon, Angleterre, spécialisée dans les dispositifs de soins intensifs néonatals - Lève 2,4 millions de livres sterling par le biais d'un placement à 14 pence par action. En outre, elle lève 75 000 GBP par le biais d'une souscription de certains administrateurs. En outre, cherche à lever 500 000 GBP par le biais d'une offre au détail aux mêmes conditions.

Capital Metals PLC - société de sables minéraux approchant le stade du développement minier dans le cadre du projet Eastern Minerals à haute teneur au Sri Lanka - Sheffield Resources Ltd a informé la société qu'elle avait suspendu sa transaction avec Capital Metals en vue d'acquérir une participation de 50 % dans le projet Eastern Minerals au Sri Lanka. Capital Metals comprend que Sheffield cherche à maintenir et à réserver son bilan en faveur de la mine de sables minéraux Thunderbird, en Australie occidentale, alors que Sheffield réaffecte ses liquidités pour soutenir son principal actif à l'heure actuelle. Capital Metals maintient un dialogue constructif avec Sheffield, qui est également un actionnaire important de la société. En plus de ces pourparlers, la société déclare qu'elle étudie d'autres options de financement par le biais du financement du vendeur d'équipement et du financement de l'achat, qui ne sont pas dilutifs pour les capitaux propres. Capital Metals a l'intention de développer le projet de manière à conserver 100 % des capitaux propres. Elle prévoit de poursuivre son programme de forage à faible coût en visant une augmentation substantielle du tonnage et de la teneur des ressources à court terme, ce qui, de l'avis des administrateurs, devrait accroître considérablement la valeur actuelle nette du projet.

Ferrexpo PLC - Baar, Suisse - société qui produit des boulettes de minerai de fer en Ukraine pour la production d'acier à faible teneur en carbone - détaille les paiements aux gouvernements en 2023. Selon l'entreprise, ces paiements s'élèvent à 32,1 millions d'USD.

Good Life Plus PLC - Fournisseur de récompenses et de tirages au sort de luxe coté à l'AQSE - Tennyson Securities initie une recherche sur la société avec un objectif de prix initial de 4,24 pence. Good Life déclare qu'elle continue à faire des progrès significatifs dans l'expansion de sa présence sur le marché en établissant de nouveaux canaux et en formant des partenariats avec des marques de premier ordre et des partenaires médiatiques. Elle lance également une campagne publicitaire pour stimuler la croissance du nombre d'abonnés, qui a récemment dépassé les 30 000.

First Class Metals PLC - société de Blackburn, en Angleterre, spécialisée dans la découverte de métaux et présente dans le nord de l'Ontario - annonce que les travaux sur le terrain ont commencé sur la propriété Coco East. De plus, l'entente d'acquisition avec OnGold Invest Corp a été renégociée. La FCM a donc acquis 100 % de la propriété et l'engagement en matière de travaux d'exploration a été supprimé.

Technology Minerals PLC - London-based battery metals recycling - Suite à l'annonce du 17 mai, Atlas Capital Markets LLC a été informé d'un tirage de 400 000 GBP à émettre le 28 juin. En outre, la société reçoit un avis de conversion d'Atlas Capital Markets LLC le 24 juin pour 90 000 GBP d'obligations convertibles provenant de la facilité d'obligations convertibles annoncée en mars. Technology Minerals émettra environ 27,3 millions d'actions au prix de conversion de 0,33 pence chacune. À l'issue de ce tirage et de la conversion, le total des fonds tirés de la facilité de 5,5 millions de livres sterling avec ACM s'élèvera à 2,5 millions de livres sterling, dont 0,5 million de livres sterling aura été converti en actions ordinaires, comme annoncé précédemment.

Macau Property Opportunities Fund Ltd - Société d'investissement immobilier axée sur Macao - Accepte de modifier les termes de l'accord de gestion des investissements à compter du 1er janvier 2024. Pour 2024, une commission de gestion de 100 000 USD par mois continuera d'être versée au gestionnaire d'investissement. Les commissions restent soumises à un plafond annuel global fixé à 4,99 % de la capitalisation boursière ou de la valeur nette d'inventaire, si celle-ci est inférieure. La commission mensuelle peut être ramenée à 80 000 USD par mois à partir du début de l'année 2025, moyennant un préavis d'un mois. Considère que ces dispositions sont équitables compte tenu des difficultés persistantes du marché de l'immobilier en 2023.

Quadrise PLC - société de technologie énergétique et fournisseur de carburant à émulsion MSAR, qui réduit les coûts énergétiques et les émissions - signe un accord-cadre de coopération avec BTG Bioliquids BV. Cet accord permet d'étendre le champ d'application de l'accord existant entre Quadrise et BTG Bioliquids BV, conclu en 2023. Le nouvel accord élargit le champ d'application de l'accord existant pour intégrer l'intention des parties d'entreprendre des essais supplémentaires sur les moteurs diesel.

