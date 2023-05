Quadrise fait état de l'avancement de ses projets aux États-Unis et au Maroc

Quadrise PLC - innovateur et donneur de licence de la technologie des huiles résiduelles basé à Londres, produisant un carburant lourd synthétique appelé MSAR - fournit une mise à jour sur l'avancement de chacun de ses projets clés. Au Maroc, l'essai de démonstration industrielle devrait commencer en mai. En cas de succès, les parties entameront des discussions pour un approvisionnement commercial potentiel, en vue de signer un accord d'approvisionnement en carburant au cours du troisième trimestre. Ajoute que les discussions avec des fournisseurs de carburant tiers pour les essais de validation du concept et de la lettre de non-objection à bord du MSC Leandra progressent de manière positive. dit que l'objectif de ces discussions est de conclure un accord tripartite entre le fournisseur, MSC et Quadrise dès que possible. Par ailleurs, dans l'Utah, Quadrise et Valkor finalisent les conditions de fourniture d'une licence, de services et d'une unité de fabrication permettant à Valkor de produire du MSAR et du bioMSAR pour le premier projet, ainsi qu'une sous-licence conditionnelle de la technologie pour d'autres projets de pétrole lourd dans l'Utah.

Cours actuel de l'action : 1,31 pence, en baisse de 0,2 % à Londres ce mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 28 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

