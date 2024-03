(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust PLC - investit dans les petites entreprises américaines - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 31 décembre s'élève à 438,6 pence, soit une augmentation de 4,0 % par rapport aux 421,7 pence de l'année précédente. Le dividende annuel est relevé de 20 %, passant de 2,5 à 3,0 pence par action. L'entreprise ajoute : "Nous sommes encouragés par les perspectives d'avenir de l'entreprise : "Nous sommes encouragés par les perspectives de l'univers des petites capitalisations américaines et de l'économie américaine au sens large. L'inflation recule et si la croissance en 2024 devrait être modérée, il y a des indications d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine."

Burford Capital Ltd - fournisseur de financement de litiges - annonce un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 5 millions de livres sterling, qui sera financé par les liquidités existantes.

Molten Ventures PLC - société de capital-risque basée à Londres - note que Vivup et Perkbox recevront un investissement de la part de la société de capital-risque Great Hill Partners, ce qui signifie que Molten Ventures se retirera de son investissement dans Perkbox. Molten Ventures ajoute : "La plateforme mondiale d'avantages et de récompenses primée a été une société de portefeuille depuis que Molten a investi pour la première fois en 2016, et se trouve actuellement juste à l'extérieur du portefeuille de base dans le rapport. L'opération valorise Perkbox modestement au-dessus de sa valeur de détention du groupe."

Asia Dragon Trust PLC - investisseur axé sur les marchés d'actions asiatiques - Reçoit un engagement accru du prêteur de la facilité de crédit renouvelable Royal Bank of Scotland International Ltd, qui passe de 35 millions de livres sterling à 50 millions de livres sterling. Le gestionnaire de l'investissement tire l'équivalent de 15 millions de livres sterling supplémentaires, après avoir repéré des "opportunités d'investissement appropriées".

Alternative Income REIT PLC - investisseur en biens immobiliers commerciaux - Nomme Martley Capital Real Estate Investment Management Ltd en tant que conseiller en investissement après avoir obtenu les dernières approbations réglementaires.

Powerhouse Energy Group PLC - entreprise de conversion de déchets non recyclables en énergie basée à Bingley, en Angleterre - La filiale d'Engsolve a été sélectionnée pour la construction et l'installation du premier train de production de TrimTabs. TrimTabs est une société de technologie des procédés axée sur la production durable de nanotubes de carbone. Powerhouse ajoute : "La nouvelle unité de production soutiendra la commercialisation du système de production de TrimTabs, permettant une production continue de nanotubes de carbone à faible coût et hautement différenciés, proche de l'échelle commerciale. La participation d'Engsolve au développement de cette technologie de pointe aidera TrimTabs dans sa quête de production de nanotubes de carbone durables".

Quadrise PLC - Société londonienne spécialisée dans la technologie des huiles résiduelles - Ne déclare aucun revenu pour les six mois se terminant le 31 décembre, comme l'année précédente. La perte avant impôt est restée pratiquement inchangée à 1,7 million de livres sterling. Quadrise déclare : "La stratégie de la société consiste à générer une demande dans l'industrie du transport maritime et dans d'autres secteurs et à stimuler l'offre de ses carburants dans les centres mondiaux de soutage maritime. Au cours de la période, des progrès ont été réalisés dans chacun des projets de la société, qui sont conçus pour mettre en œuvre cette stratégie". En outre, la société annonce un plan de placement et de souscription pour lever 1,5 million de livres sterling à 1,25 pence par action. Elle prévoit de lever 1,0 million de livres sterling supplémentaire dans le cadre d'une offre ouverte "en reconnaissance du soutien continu des actionnaires de longue date". La société déclare que le produit de l'offre lui permettra de disposer des "fonds de roulement nécessaires" jusqu'à la fin du mois de mars de l'année prochaine. D'ici là, "les projets au Maroc et dans l'Utah devraient générer des revenus commerciaux".

