Quaker Chemical Corporation est un fournisseur de fluides de processus industriels. Elle développe, produit et commercialise une large gamme de produits chimiques formulés de spécialité et propose des services de gestion chimique pour diverses applications industrielles lourdes et de fabrication. Ses segments comprennent les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), l'Asie/Pacifique et Global Specialty Businesses. Le segment Global Specialty Businesses comprend les activités de la société relatives aux conteneurs, à la finition des métaux, à l'exploitation minière, à l'offshore, aux revêtements spéciaux, aux graisses spéciales et à Norman Hay. Sa gamme de produits comprend des fluides d'enlèvement des métaux, des fluides de nettoyage, des inhibiteurs de corrosion, des fluides d'étirage et de formage des métaux, des démoulages sous pression, des fluides de traitement thermique et de trempe, des fluides de forgeage des métaux, des fluides hydrauliques, des graisses spéciales, des fluides de contrôle de l'énergie sous-marine, des lubrifiants de laminage, des fluides de tréfilage et des produits chimiques pour le traitement des surfaces. Elle compte parmi ses clients des entreprises des secteurs de l'aluminium, de l'aérospatiale, de l'offshore, des conteneurs, de l'exploitation minière et des entreprises.

Secteur Produits chimiques de base