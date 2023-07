QuakeSafe Technologies Co., Ltd. anciennement Yunnan QuakeSafe Seismic Isolation Technologies Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de roulements en caoutchouc pour l'isolation des bâtiments. Les principaux produits de la société comprennent des paliers d'isolation, des paliers élastiques pour skateboards, des amortisseurs d'énergie, des paliers pour ponts routiers et autres. La société fournit également des services techniques connexes tels que la consultation en matière d'isolation, la conception d'isolation, le conseil en matière d'installation, le remplacement et l'entretien des paliers d'isolation en caoutchouc. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les écoles, les hôpitaux, les propriétés commerciales et résidentielles, les bâtiments publics et autres logements publics dans le domaine du logement abordable. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Fournitures de construction et installation