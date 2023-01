Le chef du logiciel CARIAD de VW promet des progrès, un saut à la fois

"J'appelle notre programme 'triple saut'", a déclaré Hilgenberg à Reuters lors du salon technologique CES de Las Vegas. "Vous faites un saut après l'autre".

La prochaine étape clé sera le lancement du SUV Porsche Macan en 2024, qui sera doté de la nouvelle architecture logicielle haut de gamme de VW.

L'objectif ultime de Volkswagen est une architecture logicielle et électronique "unifiée" pour tous les véhicules du groupe VW. Elle s'appuiera sur les semi-conducteurs Qualcomm "système sur une puce" en Europe et en Amérique du Nord, et en Chine, elle utilisera des super-puces développées avec le partenaire chinois Horizon Robotics.

"Nous ne sommes pas autorisés à sortir des données de Chine", a déclaré Hilgenberg. Volkswagen a promis aux investisseurs une mise à jour sur les progrès des logiciels en mars.

Les retards et les dépassements de coûts de CARIAD ont été l'un des facteurs à l'origine de la décision du conseil de surveillance de VW, l'été dernier, d'évincer Herbert Diess du poste de PDG et de le remplacer par Oliver Blume, le chef de Porsche.

Des sources bien informées ont déclaré à Reuters qu'une nouvelle plateforme logicielle destinée à permettre la conduite autonome de "niveau 4", qui devait être mise en œuvre dans l'ensemble du parc automobile à partir de 2026, sera repoussée à la fin de la décennie. Une source a déclaré qu'un démarrage en 2028 était probable.

Hilgenberg a refusé de discuter de dates précises. "Livrons le produit", a-t-il dit.

Il a illustré le défi de CARIAD à l'aide d'une diapositive montrant trois diagrammes représentant l'électronique d'un véhicule.

L'ancienne approche de VW utilisait 120 petits ordinateurs contrôlant des fonctions distinctes.

L'avenir a été illustré par le schéma d'une voiture électrique dirigée par un "système sur puce" maître, suffisamment puissant pour faire fonctionner des systèmes de conduite automatisée, diffuser des vidéos sur le tableau de bord et transmettre des données sur le comportement de conduite, les habitudes de chargement, l'autonomie de la batterie et d'autres fonctions à VW via le "Cloud".

Le statut actuel de Volkswagen est entre les deux : Le logiciel maintenant déployé permet à ses véhicules électriques "ID" d'être mis à jour à distance, avec une correction de ce que Hilgenberg a appelé des "problèmes de démarrage".

Blume a ordonné une révision de la stratégie de CARIAD l'année dernière. Hilgenberg a déclaré que cette remise à plat a nécessité six semaines d'"ateliers intensifs ... parfois émotionnels".

CARIAD ne prévoit pas de réduire le personnel, a déclaré Hilgenberg. Mais elle mettra l'accent sur l'efficacité. Pour l'instant, il se concentrera sur la fourniture d'une conduite automatisée de "niveau 3" - sur certaines autoroutes, dans certaines conditions - en partenariat avec Bosch. La conduite entièrement automatisée pour les consommateurs viendra plus tard.