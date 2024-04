Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM) vient d'annoncer le versement d'un dividende trimestriel en espèces de 0,85 dollar par action ordinaire, payable le 20 juin 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mai 2024.

À propos de Qualcomm

Qualcomm innove sans relâche pour offrir une informatique intelligente partout, en aidant le monde à s'attaquer à certains de ses défis les plus importants. Nos solutions éprouvées favorisent la transformation des principaux secteurs d'activité et nos plateformes Snapdragon ® confèrent aux consommateurs la possibilité de vivre des expériences extraordinaires. Forts de notre leadership de près de 40 ans dans l'établissement de normes industrielles et la création de nouvelles percées technologiques qui marquent notre ère, nous offrons une IA de pointe, une informatique haute performance et peu gourmande en énergie, ainsi qu'une connectivité inégalée. Avec nos partenaires de l'écosystème, nous favorisons la transformation numérique de nouvelle génération pour enrichir les vies, améliorer les entreprises et faire progresser la société. Chez Qualcomm, nous concevons le progrès humain.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated qui gère, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d’ingénierie et de recherche et développement, ainsi que la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated. Pour plus d’informations, consultez le site www.qualcomm.com.

