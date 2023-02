Qualcomm : avancée dans l'agrégation 5G aux côtés de Nokia

Associé à Qualcomm Technologies et T-Mobile, Nokia annonce avoir réalisé une agrégation du spectre 5G autonome (SA) via les porteuses 5CC (5CC CA) dans le spectre inférieur à 6 GHz, ce qui constitue 'une première mondiale', assure Nokia.



S'appuyant sur deux porteuses FDD et trois porteuses TDD, cet essai a permis d'atteindre des débits de pointe en liaison descendante dépassant 4,2 Gbp/s.



Nokia ajoute que le 5G Carrier Aggregation avec 5CC permettra aux opérateurs mobiles de fournir des débits de données plus élevés et une meilleure couverture à davantage de clients.



' Avec ce test 5CC CA réussi, nous technologies soulignent une fois de plus notre position de leader en permettant aux opérateurs mobiles de maximiser les performances du réseau radio, les propulsant ainsi à l'avant-garde de la 5G ', indique en substance Mark Atkinson, SVP, Radio Access Networks PLM chez Nokia.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.