Qualcomm : hausse de 23% du BPA au 4e trimestre

Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 22% en comparaison annuelle à près de 3,55 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2021-22, soit 3,13 dollars par action (+23%).



Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel augmenter de 26% à 4,14 milliards de dollars, pour des revenus trimestriels en hausse de 22% à près de 11,4 milliards.



Pour le trimestre en cours, il vise des fourchettes-cibles allant de 2,25 à 2,45 dollars pour le BPA ajusté et de 9,2 à 10 milliards pour les revenus, des prévisions affectées par des mesures prises par ses principaux clients pour réduire leurs niveaux élevés de stocks.



