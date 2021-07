Qualcomm : le bénéfice net a plus que doublé au 3e trimestre

Qualcomm a publié ses résultats financiers au titre du 3e trimestre de son exercice fiscal 2021 et présente un chiffre d'affaires de 8 Mds$ pour avril-mai-juin, en hausse de 63% par rapport à la même période un an plus tôt.



A 2,5 Mds$, l'EBT (bénéfice avant impôt) a plus que doublé (+131%) par rapport au 3e trimestre 2020, tout comme le bénéfice net qui s'établit à 2,2 Mds$, en hausse de 124%.



Par conséquent, le BPA ajusté trimestriel s'élève à 1,92 dollar, contre 0,86 dollar il y a douze mois.



Pour le 4e trimestre de son exercice fiscal 2021, le spécialiste américain de la technologie mobile anticipe un chiffre d'affaires compris entre 8,4 et 9,2 Mds$, ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 2,15 et 2,35 dollars.





