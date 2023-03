Qualcomm : le dividende augmente, le titre grimpe

Qualcomm grimpait ce mercredi à la Bourse de New York après avoir fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires via le relèvement de son dividende trimestriel.



Suite à cette annonce, le spécialiste américain des technologies sans fil gagnait 1,7% alors que l'indice Nasdaq prenait 0,3% dans le même temps .



Le groupe de San Diego (Californie) indique qu'il a prévu de verser à la fin du mois un dividende de 0,80 dollar par action, contre 0,75 dollar jusqu'ici, soit une augmentation de 7%.



Cela correspond à un versement de 3,20 dollars par titre sur une base annualisée.



Cristiano Amon, le directeur général de Qualcomm, a précisé que l'entreprise s'engageait à continuer à redistribuer du capital à travers une politique 'équilibrée' de rémunération de ses actionnaires.



