Qualcomm a prévu mercredi un bénéfice légèrement supérieur aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre fiscal et un chiffre d'affaires conforme aux attentes du marché, alors qu'une nouvelle gamme de puces basées sur l'intelligence artificielle l'aide à sortir de la crise des smartphones de l'année dernière.

Qualcomm a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté avec un point médian de 9,30 milliards de dollars et 2,30 dollars par action pour le deuxième trimestre fiscal en cours se terminant en mars. Ces prévisions sont comparables aux estimations des analystes, qui étaient de 9,30 milliards de dollars et de 2,25 dollars par action, selon les données de LSEG.

Qualcomm est le plus grand fournisseur de puces sur un marché des smartphones qui a connu en 2023 sa pire année de ventes en dix ans. Alors que le secteur des smartphones se redresse lentement, Qualcomm est confronté à une concurrence sur plusieurs fronts, Huawei et Samsung Electronics vendant tous deux des téléphones équipés de leurs propres puces et le taïwanais MediaTek remettant en cause la mainmise de Qualcomm sur les téléphones Android de milieu et de haut de gamme.

L'année dernière, l'entreprise de San Diego, en Californie, a renouvelé son accord de fourniture de puces avec Apple. Elle se développe également sur d'autres marchés tels que les ordinateurs personnels, avec des partenaires tels que Dell Technologies et Lenovo Group qui devraient lancer des ordinateurs portables équipés de puces que Qualcomm affirme être plus rapides que les processeurs internes d'Apple.

Pour le premier trimestre fiscal qui s'est achevé le 24 décembre, Qualcomm a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté de 9,94 milliards de dollars et de 2,75 dollars par action, dépassant les estimations de 9,52 milliards de dollars et de 2,37 dollars par action, selon les données de LSEG.